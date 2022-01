María Paz Grandjean expone su nivel de temor: "Nunca más me acercaré a un carabinero si no tengo un arma en la mano"

La actriz María Paz Grandjean en conversación con el programa Reyes del Drama recordó el disparo que le llegó de parte de Carabineros en los primeros días del estallido social, el 18 de octubre del 2019.

Reconocida por tener participación en producciones como Purasangre, Puertas Adentro y Cárcel de Mujeres, entre otras, la actriz aparte de hablar sobre su carrera, también profundizó sobre cómo fue la agresión policial que vivió.

En ese crítico momento, la intérprete resultó herida de gravedad en su rostro tras salir de un ensayo teatral en el centro cultural GAM.

"Se me dividió la vida en dos partes, fue muy importante. Cargado de significado todo lo que me pasó ese día. Caminé buscando una micro porque estaba resfriada y quería cuidar mi voz. No habían micros, ni taxis", partió explicando.

Luego, "veo a Carabineros estacionados contra el tránsito y un guanaco empezó a tirarle chorros a la gente que iba caminando, entre esas a mí. Eso lo hizo varias veces y a la tercera o cuarta, empiezo a echarle la foca y como estaba mojada quería irme porque al otro día tenía función".

"Fue impresionante ver las cámaras y que las imágenes confirmen mi relato. Me sumé a los gritos de la gente y un carabinero al que le grité, que era el que más agredía y se notaba que era el más afectado por el 'mentolathum'. Se acerca entre los autos, me apunta y me dispara. No estaba en el imaginario que un carabinero podría apuntarte a la cara. Ahí me disparó", sostuvo la intérprete.

María Paz Grandjean revela la respuesta de Carabineros tras recibir el disparo

María Paz Grandjean también contó la insólita respuesta que recibió en ese entonces de Carabineros, una reacción que contradecía las imágenes evidentes de las cámaras de seguridad.

"Seis generales me negaron que habían carabineros ahí ese día. Es muy indigno. Para mí es muy violento. Yo no soy tan joven como para ir a las protestas, me encontraba circulando por ahí. Eso de tener más años me enfrenta inmediatamente a nuestra historia más larga que es la dictadura", explicó.

Y en la misma línea, apuntó categóricamente que "no se ha avanzado, creyendo que la vida sigue. La impunidad es un piso resbaloso que está lleno de sangre. No se avanza. Eso no estaba asumido. No les pasa a algunos, le pasa a gente que va a tomar la micro como a la Fabiola Campillay. Sé que hay una intención de criminalizar, pero no es así".

"Carabineros en vez de proteger a la gente, está disparándole a sus compatriotas y a los hijos de sus vecinos sacándole los ojos. La demanda es de parte de todos. Hay un descuido y abandono de deberes", postuló Grandjean.

María Paz Grandjean: ¿Quién asumió los costos por el disparo?

La actriz cuenta que luego de esto, viene una segunda vulneración: ¿quién se hacía cargo de costear los gastos que implicó este disparo?

Grandjean reveló que al llegar a la posta, posteriormente la mandaron a denunciar a los mismos Carabineros este hecho.

"Yo nunca más me acercaré a un carabinero si no tengo un arma en la mano. Lo voy a hacer así. Yo no estaba contratada en GAM, por lo tanto no tenía acceso a la salud, al hospital", comentó a propósito del temor que ahora le tiene a la institución.

Y recalcó que "no estaba contratada. GAM es una de las instituciones con más importancia en nuestro país. No contratar a sus trabajadores hasta el día de hoy es muy grave. Lo mismo Santiago a Mil. Esas vulneraciones se van sumando".