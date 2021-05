"Lo están haciendo sin mi consentimiento": Marcelo Ríos muy molesto se baja del documental de Amazon Prime Video

Si bien en un principio se había mostrado entusiasmado y ya hablaba abiertamente de su participación en la producción, ahora Marcelo Ríos acaba de anunciar que no formará parte del documental que Amazon Prime Video está haciendo sobre su vida y carrera.

Con un video grabado y publicado en Instagram, el ex tenista primero advirtió en el texto de la publicación que "no quiero sonar soberbio, al decir sin mi autorización pero al no estar en este proyecto ya que no se llego a un acuerdo no me parece que debería continuar".

Luego, en el registro comenta que "Amazon Prime con la productora Los Andes están haciendo el documental del que yo iba a participar. No voy a participar yo por diferentes razones. Quiero que sepan que lo están haciendo sin mi consentimiento, cosa que me molesta bastante, ya que no sé de qué se va a tratar".

"Sólo era avisarles, contarles, ya que les cuento a ustedes varias cosas. Contarles de que va a salir un documental de que lo más seguro es que las cosas que salgan no sean verdades, quizás sí. Pero es sin mi consentimiento. Una lata, pero hay gente que se aprovecha y hace cosas de una manera que creo que sería más fácil y más prudente hacerlas preguntándole a la persona que va a salir ahí o de la persona de quien se trata el documental".

"No sé qué gracia tiene hacerla si yo no voy a estar presente en ese documental. Muchas gracias y chao, nos vemos", finalizó.

Revisa la publicación de Marcelo Chino Ríos a continuación: