El actor argentino Paulo Brunetti reveló el origen de su amistad con el entrenador del Leeds United de Inglaterra, Marcelo Bielsa, en el estreno de un nuevo episodio de La Divina Comida.

El estelar de gastronomía y conversación de Chilevisión, regresó este sábado con nuevos invitados quienes conversaron sobre distintas situaciones de su vida personal y laboral.

Entre los invitados de esta semana, se encontraban el ex candidato presidencial Mario Desbordes, la actriz Angélica Castro, el actor Paulo Brunetti y la bailarina Francini Amaral.

Cuando fue su turno de ser el anfitrión, el actor de Demente, recibió regalos relacionados con su gran pasión, el futbol y su equipo “Bocheros”, el cual alienta en nuestro país.

Así fue como el intérprete reveló cómo surgió su vínculo con el ex seleccionador de La Roja.

“Yo estaba haciendo ‘La gata sobre el zinc caliente’, que es la obra por la que vine acá. Llego y digo cuántas entradas hay vendidas”.

En aquel momento solo habían vendido seis, pero añadieron: “sacó entradas Marcelo Bielsa”.

El intérprete les pidió que comentaran al entrenador sobre el elenco trasandino, por si quería quedarse.

“Y se quedó. Nos pusimos a conversar y me dijo: ‘¿Te gusta el fútbol?, Ok, el miércoles, mañana llámame y te dejo dos entradas para ver Brasil v/s Chile. Y de ahí, culo y calzón, como decimos nosotros”.

Brunetti comentó que una vez, les ocurrió una divertida anécdota mientras viajaban juntos en auto, transitaron 200 metros marcha atrás. “A todo lo que da en su auto que lo manejaba yo, porque nos habíamos equivocado de cruce”.