Un nuevo clip tras de cámaras nos presenta "Maldita", la nueva serie de Netflix

"Maldita", la nueva serie de Netflix protagonizada por Katherine Langford, debutará esta semana en la plataforma. Por lo mismo, acaba de debutar un nuevo material promocional de la producción.

Esta vez se trata de un nuevo clip detrás de cámaras que explora la trama y los potenciales alcances que tienen las temáticas abordadas por la adaptación de la novela gráfica creada por el icónico autor Frank Miller y Thomas Wheeler.

En video se explora esta nueva versión épica de la leyenda del rey Arturo a través de las voces de sus protagonistas, incluyendo a Langford, Daniel Sharman, Gustaf Skarsgård, Devon Terrell, entre otros.

"Cursed", o "Maldita", como se le conoce en Latinoamérica, llegará con sus diez episodios este viernes 17 de julio a Netflix.

