La bailarina, cantante y comediante chilena Maitén Montenegro, estuvo presente en el más reciente episodio de De Tú a Tú, el programa de conversación de Canal 13 conducido por Martin Cárcamo, en donde reveló detalles de la compleja relación con su padre, el actor Raúl Montenegro.

Maitén reveló que el intérprete la abandonó cuando tenía 13 años, volviéndose a ver 10 años después cuando ella ya era una artista reconocida. Él la fue a ver a un ensayo y descubrieron que se estaban hospedando en el mismo hotel, pero para su sorpresa, su padre esperaba que ella pagara por su estadía.

"Estoy en el penthouse, dije que era tu padre y la pedí", señalando que quedó impactada y le dijo que ella no podía financiarlo.

“Eso me pareció desconcertante, de una gran frescura, voy a ser franca. Y yo me sentía mal por no poder darle en el gusto, pero, además, decía ¿quién es esta persona que llega de repente a mi vida con esta así? Fue muy áspero y muy raro. Él abandonó la habitación, no sin antes molestarse por ello".

Se vieron por última vez el 2001, cuando ella lo fue a visitar luego de encontrarse muy enfermo. Allí se enteró de que tenía 4 hermanos que no conocía. “Ellos siempre supieron que tenían una hermana, y yo no sabía que tenía esta cantidad de hermanos. Cuando nos enteramos, fue una mezcla de emociones. Para mi madre fue devastador, porque ella siempre estuvo enamorada de él".

Genial como actor y mediocre como padre

La bailarina señaló que destaca la calidad artística que tenía su progenitor, sin embargo, no fue igual en su rol paterno. “Yo digo que mi padre fue genial como actor y mediocre como padre. Su rol de padre nunca lo supo interpretar realmente”, reflexionó.

“No cacho en qué se preocupó él de mí como padre. Tengo una gran admiración por este hombre que ocupaba nuestras vidas, a quien yo admiraba enormemente”.

