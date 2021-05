Lupin | Netflix confirma tercera temporada para la popular serie francesa

La popularidad de Lupin al parecer fue mayor que los mejores pronósticos. Esto porque apenas después de dos días de haber lanzado el trailer de su segunda temporada, se confirmó una tercera entrega de la producción francesa.

La segunda temporada de la historia protagonizada por Omar Sy recién llegará a Netflix el próximo 11 de junio, tras el auspicioso recibimiento que tuvieron sus primeros episodios.

Pero como "Assane siempre está un paso adelante", la plataforma confirmó una colección más de episodios por medio de un sitio especial dedicado al anuncio y que fue compartido por el periodista de espectáculos Romain Cheyron.

Omar Sy celebró la decisión del servicio respondiéndole a Cheyron: "No les podemos esconder nada. ¡Lupin parte 3 confirmada!".

Lupin se convirtió en todo un éxito de audiencias, tras pasar de un discreto estreno, a convertirse en tendencia a nivel mundial y luego cosechar más de 70 millones de reproducciones en lo que va de 2021.

On ne peut rien vous cacher. ��

Lupin partie 3 est confirmée !



We can’t hide anything from you. ��Lupin part 3 is confirmed!