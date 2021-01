Luis Mateucci corta lazos con Aylén Milla y Marco Ferri: "No necesito de ellos para que el tema sea un hit"

El conocido participante de reality show en nuestro país, acaba de lanzar su carrera como cantante con el single "Mi ex" que ya suma más de 400 mil visitas en Youtube.

El trasandino se hizo conocido en nuestro país luego de participar en los realitys Volverías con tu Ex y Doble Tentación de Mega, y ante el lanzamiento de su sencillo, quiso compartir su trabajo con sus ex compañeros de encierro, sin embargo la respuesta no fue la que esperaba.

Durante su estadía en ambos programas Mateucci se hizo muy amigo de la modelo argentina Aylen Milla y el Italiano Marco Ferri. Quien según detallo el cantante no le dijeron nada acerca de su tema como el esperaba.

En sus redes sociales el ex de Oriana se encargó de aclarar la situación. "Es la realidad, la verdad que cuando yo visito Chile siempre a la primera que visito es a Aylén, yo la consideraba una amiga, le mande un mensaje tanto por WhatsApp como por Instagram para que vean y yo solo esperaba un 'felicitaciones' , 'suerte', 'me gustó', 'no me gusto', aunque sea una crítica, pero nada". Declaró el ganador de Volverías con tu ex.

Luego agregó "al final para tener amigos así... lo único que hace es abrirme más los ojos de quien están y quienes no están. Yo ya lo tengo bastante claro, y con respecto a Marco, lo mismo, solamente me criticó el post de Leandro que lo valoro muchísimo y se lo agradecí en su momento".

Finalizó señalando que "entonces al final no hubo ninguna felicitaciones, 'estuvo bueno, 'estuvo malo', no sé, valoro mucho más eso. No necesito de ellos para que el tema sea un hit, así que nada". cerró el argentino.