Lovecraft Country es cancelada por HBO, serie de ciencia ficción no tendrá segunda temporada

HBO decidió cancelar la serie aclamada por la crítica "Lovecraft Country", en un movimiento totalmente inesperado.

La cadena de cable premium ha decidido no seguir adelante con una segunda temporada del drama de ciencia ficción.

La serie de género híbrido se basa en la novela de 2016 de Matt Ruff. Ambientada en la década de 1950, Lovecraft Country sigue a un veterano del ejército llamado Atticus (interpretado por Jonathan Majors de When We Rise) mientras emprende una búsqueda para encontrar a su padre desaparecido (Michael Kenneth Williams de The Wire) en la era de Jim Crow.

"No avanzaremos con una segunda temporada de Lovecraft Country", dijo HBO a través de un comunicado. “Estamos agradecidos por la dedicación y el arte del talentoso reparto y equipo, y por Misha Green, quien creó esta innovadora serie. Y a los fans, gracias por acompañarnos en este viaje ".

La serie se basó en gran medida en las obras del escritor de ciencia ficción y terror H.P. Lovecraft, de quien Atticus es fan. El elenco también incluyó a Courtney B. Vance (The People v. OJ Simpson: American Crime Story), Aunjanue Ellis (Quantico), Jurnee Smollett (Underground), Wunmi Mosaku (Luther), Tony Goldwyn (Scandal) y Jaime Chung (Once Upon un momento).