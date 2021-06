Revelan trailer de la precuela de Los Soprano: The Many Saints of Newark

Warner Bros. y New Line revelaron este lunes el trailer para la esperada precuela de Los Soprano, The Many Saints of Newark, la que tendrá un elenco encabezado por Michael Gandolfini, hijo de James Gandolfini, conocido por ser el protagonista de la serie original.

La película está ambientada en la época de las protestas que se produjeron en Newark en los sesenta y centrada en Dickie Moltisanti, padre de Christopher Moltisanti y mentor de un joven Tony, quien en medio de un contexto de gángsters rivales comienzan a levantarse y desafiar el control de la todopoderosa familia criminal DiMeo.

Billy Magnussen será Paulie Walnuts, Corey Stoll es Junior Soprano, mientras que John Magaro interpreta a Silvio Dante.

El elenco se completa con Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Michela De Rossi, Ray Liotta y Vera Farmiga.

Alan Taylor fue el responsable de dirigir la película que cuenta con guión del creador de la serie David Chase.

The Many Saints of Newark, la precuela de Los Soprano, se podrá ver en HBO Max a partir del próximo 1 de octubre.