Lorde confirma embarazo y se muestra con su vientre abultado

La cantante Lorde se alzó entre los temas más comentados de las redes sociales este lunes, después de que se confirmó su embarazo y además fuera registrada con su vientre abultado por paparazzis.

La cantante no es muy asidua a las redes sociales, de hecho su Instagram permanece desactualizado desde 2018 y la cuenta que mantiene Twitter no cuenta con publicaciones desde 2017.

Igual de frío fue el anuncio con el que la intérpret ede "Royals" confirmó que tendrá a su primer hijo, ya que le llegó a los fanáticos por medio de un correo que ellos mismos se encargaron de viralizar, alzando el nombre de Lorde al primer lugar de los temas más comentados.

"Hola otra vez. Estoy muy emocionada por compartir esta noticia y decirles todo. Estoy embarazada y el padre es mi querido amigo y amor, Jack", decía el escueto mensaje en el que Lorde se refirió al proceso que la conducirá a la maternidad.

.@Lorde tells fans that she’s pregnant with @JackAntonoff's child:

"I'm pregnant and the father is my very dear friend and love, Jack"#LordeIsPregnant pic.twitter.com/xAZa8HeV6E