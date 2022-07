Al Buzz Lightyear original no le gustó nada Lightyear. Y es que Tim Allen, el actor que le dio la voz al juguete en la saga de Toy Story, finalmente entregó su veredicto sobre la más reciente película de Pixar que cuenta el origen del Guardián Espacial, colgándose de la idea de ser la película que hizo que Andy se hiciera fan del personaje.

Esta historia reemplazó a Allen con la entrada de Chris Evans en el rol principal, aunque el mismo Tim se encargó de recalcar previamente que él le puso la voz a un juguete, mientras que el ex Capitán América le da voz a una figura humana.

"La respuesta corta es que me mantuve al margen porque no tiene nada que ver [con mi Buzz Lightyear]", comentó Allen en conversación con Extra.

¿Por qué no le gustó a Tim Allen la película de Pixar, Lightyear?

En la misma conversación, Tim sostuvo que "es una historia maravillosa".

Pero, luego lamentó que "simplemente no parece tener ninguna conexión con el juguete, y es un poco... no sé. Simplemente no tiene relación con Buzz. Simplemente no hay conexión. Ojalá hubiera una mejor conexión".

Tim Allen además reveló que fue parte de las discusiones sobre la película desde el principio. "Hablamos de esto hace muchos años. Surgió en una de las sesiones. Dije: 'Qué película tan divertida sería esa'", contó.

Aunque por otro lado, resaltó el hecho de la ausencia de los responsables originales de la serie, particularmente el difunto jefe de Pixar, John Lasseter, y sostuvo que "este es un equipo completamente nuevo que realmente no tuvo nada que ver con las primeras películas".

Para Allen, la magia de las películas de Toy Story es que en realidad son películas de amigos: "Somos Hanks y yo. Realmente no hay Buzz de Toy Story sin Woody", senteció.