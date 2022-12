De Nicolas Winding Refn, Cowboy de Copenhague ya tiene fecha de estreno en Netflix y está más cerca de lo que pensabas. La serie lanzó su primer tráiler a finales de noviembre y nos develó un poco más la trama de lo que se tratará la serie.

¿Cuándo se estrena la serie?

Está serie llegará al catálogo de Netflix el próximo 5 de enero y se enfocará en la historia de Miu, una joven que dedicó su vida a servir en un organización criminal y que decide que es hora de cobrar venganza.

Según su sinopsis, Cowboy de Copenhague trata de lo siguiente:

“Después de una vida de servidumbre y al borde de un nuevo comienzo, Miu atraviesa el ominoso paisaje del inframundo criminal de Copenhague. En busca de justicia y venganza, se encuentra con su némesis, Rakel, mientras se embarcan en una odisea a través de lo natural y lo sobrenatural. El pasado finalmente transforma y define su futuro, cuando las dos mujeres descubren que no están solas, son muchas”.

Puedes revisar el tráiler de la miniserie a continuación:

El director danés, Nicolas Winding Refn, luego de haber presentado hace dos años Too Old to Die Young en Amazon Prime, nos trae Cowboy Copenhagen una miniserie noir, emocionante y llena de neón la cual contará con 6 capítulos.

Cowboy de Copenhague cuenta en su reparto con: Angela Bundalovic como Miu, Lola Corfixen como Rakel, Zlatko Buric como Miroslav, Andreas Lykke Jorgensen como Nicklas, Jason Hendil-Forssell como Chiang, Lili Zhang como Mother Hulda y Dragana Milutinovic como Rosella.