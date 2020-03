La propuesta de Vasco Mulián: Una "Teletón por la paz" para condenar la violencia a casi cinco meses del estallido social

Durante este viernes, el actor Vasco Moulián fue parte del programa Mucho Gusto, instancia donde aprovechó de hacer un llamado a la paz. Ahí, el exejecutivo de Canal 13 aseveró que durante la crisis que vive el país, los famosos no han sido enfácticos en hacer un llamado a terminar con la violencia.

Tras la pausa comercial, Moulián siguió con el discurso antes mencionado, el que incomodó a varios de los presentes en el panel, y señaló que los famosos se pueden reunir en una “Teletón por la paz”, como una forma de enfatizar su posición ante la violencia.

“Un Estadio Nacional lleno, artistas por la paz y que estén todos ustedes hablando de la paz (…) Hagamos un recital, porque en una marcha nos van a ir a sacar la cresta, seamos honestos”, apuntó el opinólogo.

Vasco Moulian llega a #MuchoGusto para conversar junto al panel, comenta con el HT #Conversemos pic.twitter.com/DKCZXopKQW — ¡Mucho Gusto! (@MuchoGustoMEGA) March 13, 2020

Ante esto, Luis Jara comentó que, en su punto de vista, a muchos comunicadores los embargó el miedo, porque en redes sociales los pueden destrozar por cualquier comentario sobre el tema. Algo que Diana Bolocco aprovechó para realizar un mea culpa, al no enviar un mensaje concreto de condena a la violencia. La meteoróloga Michelle Adam enfatizó que sin justicia no podrá existir la paz, algo que también apoyó la actriz Mariana Derderian, que agregó que la solución no llegará con una reunión en el Estadio Nacional, sino que el Estado haciéndose cargo de las demandas sociales.

Finalmente, Moulián respondió que si bien no tiene poder para influir en la agenda legislativa, si la tiene porque la gente lo sigue, por lo que debía usar su voz para llamar a la paz, a casi cinco meses de iniciado el estallido social en Chile.