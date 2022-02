La Reina del Sur, está próxima a regresar a la pantalla con su tercera temporada, la cual tendrá muchas sorpresas que impactarán a los seguidores de la ficción quienes están ansiosos por continuar con la historia de Teresa Mendoza.

La popularidad de la serie ha hecho que muchos de los seguidores se pregunten si de verdad existió el personaje interpretado por la actriz mexicana Kate del Castillo o cuestionan sobre quién se basó la historia.

La ficción de Telemundo cuenta la historia de una joven humilde nacida en Sinaloa, quien sin imaginarlo, se ve envuelta en el mundo del narcotráfico gracias a su novio "el güero".

Tras la muerte de él, Teresa Mendoza debe huir del país para salvar su vida y llega a España, en donde tras una serie de eventos, en donde incluso termina detenida por 2 años, se convierte en uno de los personajes más influyentes y poderosos del narcotráfico.

¿La Reina del Sur está basada en una historia real?

A pesar de que muchos piensan que la teleserie está inspirada en un hecho real, la realidad es que no es así. La historia que debutó en la pantalla el año 2011 con su primera temporada está basada en el libro del mismo nombre del autor español Arturo Pérez Reverte lanzado el 2002.

En una rueda de prensa en donde estuvo presente Redgol, la protagonista de la serie, Kate del Castillo se refirió a su personaje y revelando en qué se basó para poder caracterizarla.

Acerca de la llegada de La Reina del Sur a la pantalla, la actriz señaló: “No olvidemos que La Reina del Sur fue la primera narco serie, que odio el nombre, así les pusieron. A partir de ahí empezaron todas las series".

"La gente piensa que no es un personaje ficticio, pero es Teresa Mendoza un personaje ficticio, pero está rodeado de eventos reales y de gente real, que salen en el libro de Alberto Pérez Reverte".

Asimismo, la actriz señala que el bestseller del mismo nombre en el cual está basada la serie, fue el primer acercamiento que ella tuvo con el género. “Entonces no tenía muchos otros lugares de donde agarrar, ni otros libros, ni otros ejemplos. No era tan sabido, a partir de entonces empezaron con las otras novelas y los otros libros.. fue un clavado al vacío, pero muy bien abordado de la mano de Arturo (Pérez Reverte)”.

El escritor español señaló el año que lanzó su libro que se inspiró en una canción. "Escuché un corrido que se llamaba ‘Camelia la Texana’, y me pregunté qué mundo era ese que no conocía y que me parecía fascinante”, recopiló Telemundo.

Revisa el tráiler de la nueva temporada a continuación.