La nueva producción dirigida por Le-Van Kiet debutará durante las próximas semanas en Star Plus.

The Princess | La nueva película de Joey King que no tiene nada que ver con El Stand de los Besos

Joey King, la actriz que se hizo conocida mundialmente por las cintas de El Stand de los Besos de Netflix, está lista para protagonizar una nueva película, pero esta vez en el servicio de streaming Star Plus.

La intérprete de 22 años se convertirá en una princesa en la nueva producción titulada The Princess, sin embargo, esta transformación no sé parecida a las de la realeza de Disney, sino que por el contrario será en torno a una que no le tiene miedo a tomar acción.

Además de King, el elenco está conformado por Dominic Cooper (Preacher), Olga Kurylenko (Black Widow) y Veronica Ngo (The Old Guard). Le-Van Kiet dirige bajo un guión de Ben Lustig y Jake Thornton.

La Princesa | ¿De qué se trata la nueva película de Joey King en Star Plus?

La ficción seguirá a una bella princesa con fuerte carácter que se niega a casarse con el cruel psicópata con el que está comprometida, por lo que es secuestrada y encerrada en una torre remota del castillo de su padre.

Con su despreciado y vengativo pretendiente decidido a tomar el trono de su padre, la princesa deberá proteger a su familia utilizando todas sus habilidades de pelea para así salvar el reino.

¿Cuándo se estrena The Princess en Star+?

La Princesa tiene contemplada su fecha de estreno para el próximo 22 de julio de 2022 a través de Star+.