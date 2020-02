La Polla Récords tras fallido show en Chile: "La cosa se desmadró"

Este domingo se vivió una compleja situación en el concierto que La Polla Récords ofrecía en el Estadio Bicentenario de La Florida, cuando la presentación se vio interrumpida abruptamente por un grupo de personas que irrumpió en el escenario.

Decenas de individuos sortearon las barreras de contención y llegaron hasta los músicos, quienes al ver la situación intentaron continuar con su música, pero finalmente se les hizo imposible.

La situación se puede apreciar en múltiples registros que se han viralizado en redes sociales:

Momento exacto en donde todo murió en la Polla Récords. pic.twitter.com/Yk4hsfLnre — Ahí Nomás (@DejalaAhi) February 16, 2020

La Polla Récords reaccionó a través de sus redes sociales ante los incidentes, con un mensaje en el que lamentaron lo sucedido:

La mañana del lunes, en un punto de prensa, el vocero de TresELE, Leonel Llanos, indicó que "lo que pasó acá es que hubo unos incidentes. Se subieron 30 a 50 personas al escenario. Por un momento colapsó".

"Por seguridad para la gente, para el mismo artista, se decidió terminar con el show cuando ya había transcurrido más de la mitad del show", añadió.

A ello sumó que "si ustedes ven las imágenes, estaban las butacas vacías. No se vendieron más tickets. Nosotros teníamos informado 9.500 personas, pero se vendieron 10.100 por sistema".

El asunto, según explicó Llanos, es que para evitar "problemas de avalanchas", se abrieron las puertas para descongestionar los accesos y así no crear potenciales incidentes en las afueras del estadio.

Sobre eso insistió que "como productora lo que más nos interesa es que la gente estuviera ahí. O sea no porque diez que querían hacer una avalancha íbamos a poner en riesgo a mil que estaban entrando tranquilos".

"Lo que se podía se revisaba, pero también necesitábamos hacer el tema rápido para que la gente no se amontonara y hubiera heridos", continuó.

Ahí es que "en los ratos en que dejábamos entrar puede haber pasado alcohol. Se revisaba, pero era una revisada rápida".

"Yo creo que no es un tema de cómo controlamos. No somos psiquiatras, no somos psicólogos, no tiene que ver esto con un tema social. Ya pasa por un tema neuronal de los que se subieron al escenario. ¿Cómo lo controlamos? No te podría decir", indicó el portavoz.

Desde la productora insisten en que la seguridad estaba presente, respecto de la circular 28 para eventos masivos respecto de guardias. Había 120 de ellos distribuidos en el estadio, además de 70 carabineros en el lugar.

Lamentablemente, este fue el segundo incidente en un evento masivo que tuvo lugar el domingo, tras lo que se vivió en el partido entre Colo Colo y Universidad Católica, con incidentes en el sector de la Garra Blanca.