Este lunes, aprovechando el 14 de febrero, el reconocido bailarín Ricardo Vega, integrante del popular dúo Karen y Ricardo, dio a conocer que actualmente mantiene una nueva relación amorosa, cuando ya se ha cumplido más de un año y medio desde que se separó de Karen Forcano.

Por medio de una publicación en Instagram, Ricardo Vega dio a conocer que actualmente vive un romance con el ex chico Rojo Julio Allendes.

"Estoy amando bonito, sin restricciones ni barreras ♥️! Feliz dia ����✨", escribió en su más reciente publicación.

El mensaje venía acompañado con una serie de románticas postales al atardecer en las que Ricardo y Julio aparecen protagonizando tiernos gestos y hasta un beso a contraluz.

Lo propio hizo Allendes en su cuenta personal en Instagram, donde también compartió un set de cariñosas imágenes junto a Ricardo.

Ricardo Vega: ¿Cómo reaccionó ante los mensajes de sus seguidores?

En sus historias primero se lanzó con un mensaje escrito que llegó acompañado de una selfie: "Sólo decir muchas gracias a todos por el cariño y el respeto que me están enviando!".

"Respeto y atesoro cada capítulo de mi vida espero lo mismo de parte de ustedes".

"Y a los fuking osicones (sic) que están colocando boberías e inventando historias, y no le gusta lo que ve, es fácil no me sigan y punto!", recalcó.

Pero al parecer la ola de reacciones fue aún más fuerte, porque luego Ricardo decidió ponerse frente a la cámara para grabar un video en el que prácticamente recalcó su postura, aunque con una frase clave en medio.

"Papi, fui capaz de amar a una mujer y respetarla durante mucho tiempo. Siempre respetando, siempre respeto a todas las personas, da lo mismo si son hombres o mujeres. Y ahora estoy amando a un hombre. Y también estoy respetando y amando de la misma manera. Eso no me hace ni mejor ni peor que nadie", concluyó.