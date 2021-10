Karen Doggenweiler fue la invitada al programa de Canal 13 Los 5 Mandamientos, donde llegó a tal nivel de confianza con Martín Cárcamo que expuso su opinión sobre los retiros previsionales.

El icónico rostro de TVN confesó que ya ha hecho todos los retiros del 10%, pero que realmente no tiene fe en este sistema.

"Yo ya he retirado todo. A mí no me gusta este sistema previsional. Existe esto de que estás obligado a imponer, y las mujeres con bastantes más lagunas que los hombres, pero las jubilaciones son malas", subrayó Doggenweiler.

Y luego recalcó que "esa promesa de jubilar con el 100% de tu sueldo no se cumplió (...) Por eso, si puedo voy a retirar el 100%. No creo en el sistema de las AFP".