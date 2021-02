Jordi Castell desata su furia contra la TV chilena: "Más que la farándula, la televisión es un mundo de mier**"

Jordi Castell se lanzó con todo en contra de la televisión chilena, lanzando una serie de duras críticas y caracterizaciones sobre las personas que actualmente llevan el medio, convirtiéndolo en algo "mediocre".

La ex figura televisiva fue el más reciente invitado del perfil de Instagram “Vamo a Calmarno”, en su programa “Carpool VAC” junto a Rosinelli y Jaime Proox. Así, en medio de una conversación sobre la ausencia de Luis Jara en pantalla, tras su salida de "Mucho Gusto", el fotógrafo proclamó sus postulados.

“Yo te voy a decir la verdad de la milanesa. De partida, Lucho Jara es cero pesado. Es el tipo más educado y más aterrizado que yo he conocido en televisión. Ahí está el punto y ese es su problema: que en algún minuto fue honesto y no fue lo cínico, lo aserruchador, lo turbio y lo doble discurso que comúnmente es el espíritu de la televisión”, fue su primera declaración para abrir las puertas del infierno.

Entonces, “¿qué pasó? Que más que la farándula, la televisión es un mundo de mierda. Está lleno de gente mediocre, turbia, hipócrita; hay excepciones, por su puesto, y por suerte súper positivas, te los puedo nombrar todos. Cristián Sánchez, la Diana Bolocco, la Sole Onetto, la Fran García-Huidobro. Hay mucha gente valiosa, con valores y todo, pero [está] la turbiedad, la cochiná, la cosa de tirar para abajo al que le va bien, la cosa de buscar la doble lectura cuando no debe ser”.

Entonces, sacó a relucir uno de los ejemplos más claro para él desde donde comenzaron a evidenciarse las fallas en los criterios para administrar lo que ocurría en las pantallas nacionales.

“Ustedes se acuerdan cuando Felipe Camiroaga estaba vivo… Sacan a la Kathy Salosny para meter a la Carola de Moras, porque la Kathy era vieja, porque no se llevaba bien con este, con este otro y este otro… ¿Qué pasó después de eso? Puras desgracias. Dime ¿dónde estuvo el acierto del cambio que se hizo? Le cagaron no solamente la carrera a la Kathy y a Felipe, porque a Felipe lo sindicaron como el actor intelectual de esto; mira todo el equipo que se disolvió, un programa entero se vino abajo", explicó desde su perspectiva.

Por eso, para Castell, "la televisión es eso, es tan turbia y tan oscura, que todo es por detrás y por debajo. Por eso están como están. Por eso quebraron".

Y además sumó un examen actualizado sobre las razones por las que la TV local se encuentra en medio de una crisis de la que parece no poder salir: "lo que y creo que pasó es que la televisión de soberbia, de mediocre y floja, no investigó, no trajo contenidos, no hizo cosas atractivas, tanto para ustedes como para los viejos".

“Lo más triste de la televisión como formato fue toda esa soberbia donde los más desvalidos fueron los viejos que ahora no les queda otra que ver las mugres que le ponen”, concluyó.