Joqerr habla de su clasificación a la Red Bull Batalla de los Gallos: "Fue raro, no podía mandar el video"

Joqerr, Atri, Inefable y Stigma, fueron los clasificados de la zona centro que dio a conocer Red Bull Batalla de los Gallos. Cuatro nombres que se suman a los cuatro de la zona norte.

Con esto solo quedan cinco cupos, cuatro de la zona sur y uno de la DEM, cupo que estará peleado y que tendrá a varios que quedaron fuera de este filtro, como por ejemplo Rodamiento.

Joqerr, en conversación con Redgol Batallón, habló de esta clasificación. "Fue raro y complejo, porque el día de envía video, por el tema de la situación global no hay regional presencial, entonces era un desafío online, casi igual que la clasificación, que era con palabras y un concepto añadido. La aplicación me falló un par de veces y yo dije ‘me está costando mucho, algo está pasando’ y al final salió el video, se envió y salió bueno. Me tenía fe", expresó.

Además agregó que, "sinceramente yo quiero dar lo mejor de mi, no tengo aspiraciones como decir ‘quiero ganarla’, solo quiero hacerlo bien. Puede que llegue a la final con puras batallas malas y no me va a gustar, pero puede que quede fuera en octavos, pero con una tremenda batalla y eso es lo que busca. Claro, si gano no me enojo, obviamente".

El MC nacional también dejó claro que por él se enfrentaría a los 15 clasificados."Quiero enfrentarme con todos si pudiera pasar con los 15. Sitgma tiene un rap muy puro, el vomita sus letras, no tiene filtro. Es un oponente muy fuerte. El Menor también, los que saben de freestyle saben que es bueno", detalló.

Para finalizar, Joqerr se refirió a la no clasificación de Rodamiento. "Esperemos que vaya por ese cupo DEM, creo yo que es uno de los participantes que no puede estar fuera de una competición tan grande", sentenció.