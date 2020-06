Fallece Joel Schumacher, director de "Generación Perdida" y dos películas de "Batman"

Joel Schumacher falleció este lunes tras una batalla de un año que lo tuvo enfrentado al cáncer. El realizador de recordadas películas como "The Lost Boys" (Gerneración Perdida) o de dos entregas de "Batman" tenía 80 años al momento de su deceso, según informó Variety.

Schumacher tuvo una filmografía de altos y bajos, con múltiples películas que lo llevaron tanto a probar el éxito de taquilla como el ser despedaza por los medios.

Tras saltar de ser diseñador de vestuario a convertirse en director, probó primero el éxito con "St. Elmo's Fire", para luego encabezar la recordada entrega con vampiros de 1987 protagonizada por Jason Patrick, Corey Haim y Kiefer Sutherland.

Kiefer Sutherland como el vampiro "David", en "The Lost Boys", de Joel Schumacher.

También probó el éxito con el thriller de terror "Flatliners", con Sutherland además de Julia Roberts, y el drama legal "The Client", protagonizada por Tommy Lee Jones y Susan Sarandon.

Pero el cineasta es reconocido también por tener una de las películas peor evaluadas tanto por la crítica como por los fanáticos en torno al personaje de DC Comics, "Batman & Robin", con George Clooney. Previa a esa película, en el 95 ya había concebido otra entrega con el cruzado encapuchado: "Batman Forever", con Val Kilmer.

Joel Schumacher tuvo a cargo a dos "Batman" cinematográficos: Val Kilmer y George Clooney.

Nacido en Nueva York, estudió en la New School for Design and the Fashion Institute of Technology y, aunque en una primera instancia se adentró en la industria de la moda, posteriormente decidió volcarse al mundo del cine.

Uno de los últimos trabajos que realizó fue dirigir el capítulo 5 y el capítulo 6 de la popular serie caída en desgracia "House of Cards", protagonizada por Kevin Spacey y Robin Wright, en 2013.

Otras películas de Schumacher son "8mm", con Nicolas Cage; "Phone Booth", con Colin Farell; y "Time to Kill", con Matthew McConaughey y Samuel L. Jackson.