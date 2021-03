"Me dolieron": Ingrid Cruz reacciona firmemente ante crueles comentarios sobre su cuerpo

La actriz Ingrid Cruz ha acaparado la atención de los televidentes y las redes sociales desde que partió la teleserie nocturna "Demente". Si bien en un principio le llegaron flores por interpretar a una agente de la PDI lesbiana, las críticas no tardaron en llegar y se refirieron particularmente a su cuerpo, algo que molestó y dañó profundamente a la actriz.

Actualmente, la intérprete de Mega tiene a su cargo el rol de Javiera Cáceres, que es una de las detectives a cargos de la búsqueda del niño desaparecido en la producción con Benjamín Vicuña y Paz Bascuñán.

Pero si bien Cruz abrazó los positivos comentarios que cosechó en los primeros días de emisión, pero también reveló que ha recibido crueles comentarios acerca de su físico, los que la llevaron a hacer un live en Instagram para reaccionar y condenar tales mensajes inapropiados.

"Acabo de terminar de entrenar...Nunca he sido deportista. Entreno porque hay que estar bien físicamente y todo, por mi trabajo. Además, tengo poco tiempo. Entonces, cuando tengo, aprovecho. Me he dado cuenta que estos últimos días lo he hecho harto por los comentarios que hicieron de mi físico, que me dolieron", reveló Ingrid.

Con 45 años, Cruz resaltó que aunque lleva mucho tiempo en el mundo de la televisión le impresiona que haya gente que se dedique a opinar tan ligeramente sin pensar el daño que pueden ocasionar.

"Imagínate, con todos los años de experiencia que tengo y lo grande que estoy, que me sigan doliendo", lamentó.

Por lo mismo, antes de cerrar lanzó una reflexión: "así que chicos, a los que hacen este tipo de comentarios, tengan ojo porque cuando se los hacen a personas que son más jóvenes, le pueden hacer un daño tremendo".

"Al 99,9% gracias por su buena onda, gracias por el cariño", remató antes de alzar su dedo del medio hacia la cámara.

Ingrid Cruz molesta en un live de Instagram por los comentarios sobre su cuerpo.(1)