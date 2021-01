How to get Away with Murder: La ganadora del Emmy, Cicely Tyson, fallece a los 96 años

La veterana actriz, cuya carrera en Hollywood abarcó casi siete décadas, murió el jueves. Tenía 96 años.

"He dirigido la carrera de la señorita Tyson durante más de 40 años, y cada año fue un privilegio y una bendición", dijo el manager de Tyson, Larry Thompson, en un comunicado a Variety. “Cicely pensó en sus nuevas memorias como un árbol de Navidad decorado con todos los adornos de su vida personal y profesional. Hoy colocó el último adorno, una estrella, encima del árbol".

En la pantalla chica, Tyson hizo historia en 1963 con su papel de secretaria Jane Foster en East Side / West Side de CBS, convirtiéndola en la primera actriz negra en coprotagonizar un drama televisivo. Pasó a ser estrella invitada o recurrir en muchas series a lo largo de los años, incluidas Guiding Light, The Outer Limits, Touched by an Angel, House of Cards y Madam Secretary, y coprotagonizó como la abogada de derechos civiles Carrie Grace Battle en el drama Sweet Justice.

Más recientemente, Tyson apareció en las seis temporadas de How to Get Away With Murder como Ophelia Harkness, madre de Annalise Keating, personaje de Viola Davis, un papel que le valió cuatro nominaciones al Primetime Emmy como actriz invitada en una serie dramática. También obtuvo premios Emmy por la miniserie Roots and King, entre otros proyectos, y se llevó a casa los trofeos en por la película para televisión The Autobiography of Miss Jane Pittman en 1974 y en 1994 por la miniserie Oldest Living Confederate Widow Tells All.

Tyson también tuvo una carrera cinematográfica destacada, donde una de sus más destacas interpretaciones fue el de Rebecca Morgan en el drama Sounder de 1972, por la que recibió nominaciones al Oscar y al Globo de Oro.

La larga lista de reconocimientos de la actriz también incluye un Oscar honorífico, un Premio Peabody, un premio Kennedy Center Honors y la Medalla Presidencial de la Libertad.

Viola Davis rindió homenaje a Tyson en sus redes sociales, señalando lo devastada que se encontraba por la perdida y lo importante que fue ella en su vida "me hizo sentir amada, vista y valorada en un mundo donde todavía hay un manto de invisibilidad para nosotras las chicas chocolate negro". Shonda Rhimes, creadora de la serie también se refirió a su deceso "una persona extraordinaria. Y esta es una pérdida extraordinaria. Tenía mucho que enseñar. Y todavía tengo mucho que aprender. Estoy agradecido por cada momento. Su poder y su gracia estarán con nosotros para siempre ".