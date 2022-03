¿Cuánto falta para el estreno de How I Met Your Father en Star Plus?

¡Se acaba la espera! How I Met Your Father se estrenará dentro de pocos días en la plataforma de streaming Star Plus.

La nueva serie spin-off de la éxitosa serie "How I Met your Mother", será protagonizada por Hilary Duff en el papel de una joven Sophie, quien le cuenta a sus hijos como conoció a su padre.

La diferencia con la versión original es que esta historia nos llevará al año 2021, donde Sophie y su grupo de amigos, Jesse, Valentina, Charlie, Ellen y Sid, están descubriendo quiénes son, qué quieren en la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas.

Francia Raisa, Suraj Sharma, Tien Tran, Chris Lowell, Tom Ainsley, Daniel Augustin, Josh Peck y Ashley Reyes completan el elenco de estrellas.

Para alegría de los fans, la serie fue renovada para una segunda temporada. Eso no es todo, porque además tendrá una extensión de capítulos, subiendo de 10 episodios a 20 para el segundo ciclo.

¿Cuántos días quedan para el estreno de How I Met Your Father?

Los fans de "Como conocí a tu madre" pueden empezar a contar los días para el estreno de la nueva producción, porque How I Met Your Father se estrenará el próximo miércoles 9 de marzo mediante Star Plus, es decir, queda exactamente una semana para su debut.