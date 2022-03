How I Met Your Father | ¿A qué hora se estrena y dónde ver la serie por streaming?

Quedan solo horas para el estreno de How I Met Your Father, la nueva serie derivada de How I Met Your Mother, producción que se emitió entre el 2005 y el 2014 y que fue todo un éxito.

La historia seguirá a Sophie, quien le cuenta a su hijo cómo conoció a su padre, por lo que nos remonta en el 2021, donde la joven, interpretada por Hilary Duff, junto a sus amigos viven distintas aventuras e intentan averiguar quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en una época donde las aplicaciones de citas la llevan y las opciones son limitadas.

La comedia que tendrá 10 capítulos, cuenta con Christopher Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran y Suraj Sharma en su elenco, además de participaciones especiales de Kim Cattrall, Daniel Augustin, Ashley Reyes y Josh Peck.

Si bien, la serie ya fue estrenada en Hulu (no disponible en Latinoamérica), este miércoles 9 de marzo llegará a una reconocida plataforma de streaming para todos los seguidores de esta parte del mundo.

¿A qué hora se podrá ver How I Met Your Father y dónde verla online?

La primera temporada de How I Met Your Mother se estrenará en el servicio de streaming Star Plus, en un horario que no se ha dado a conocer todavía, pero se espera que durante el día se encuentre disponible.