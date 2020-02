Horario, dónde ver en vivo y en directo y todos los nominados para los Premios Oscars 2020

No hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, este domingo 9 de febrero se realizará la entrega de los premios Oscar 2020, los más importantes de la industria del cine en el mundo.

Una ceremonia que estará marcada por la cantidad de películas favoritas para llevarse la mayor cantidad de estatuillas. Entre ellas se encuentra Joker, protagonziada por Joaquin Phoenix, quien acapara 11 nominaciones de la Academia, y aspira a ser el vencedor.

Eso sí, otra de las cintas que quiere su lugar, y que llega en buena racha, es 1917 de Sam Mendes, que apuesta a la sorpresa en 10 categorías. Y otro que quiere dar el gran golpe es Parasite, cinta de Corea del Sur que tiene la misma cantidad de nominaciones, y que ha cosechado gran crítica en los rincones donde ha sido estrenada.

Además, la ceremonia de esta noche espera por un homenaje para la estrella de la NBA Kobe Bryant, quien falleció recientemente, y que en la edición 2018 se llevó una estatuilla por Mejor Corto Animado gracias a "Dear Basketball".

Por si fuera poco, otro de los homenajes que se esperan esta noche irán para Kirk Douglas, quien falleció a los 103 años y era la última estrella viva del esplendor del cine clásico de Hollywood.

Nominados: ¿Cuáles son las categorías y nominados para los Premios Oscar 2020?

Revisa acá las categorias y nominados para la edición 2020 de los Premios Oscar 2020 que se entregan en el Teatro Dolby de Los Ángeles.

Televisión: ¿Dónde ver en vivo y en directo los Premios Oscars 2020?

En Chile, la premiación de los Oscars 2020 será transmisión en vivo y en directo de Chilevisión y TNT, en los siguientes canales de acuerdo a tu cableoperador, como localidad en donde te encuentres:

CHV

Señal abierta y Digital Terrestre:

Santiago: 11 (SD) y 11.1 (HD)

Arica: 9 (SD) y 9.1 (HD)

Iquique: 4 (SD) y 4.1 (HD)

Antofagasta: 7 (SD) y 7.1 (HD)

Vallenar: 13 (SD) y 13.1 (HD)

La Serena y Coquimbo: 2 (SD) y 2.1 (HD)

Valparaíso y Viña del Mar: 10 (SD) y 10.1 (HD)

Quillota y La Calera: 2 (SD) y 2.1 (HD)

Casablanca: 11 (SD) y 11.1 (SD)

La Ligua y Cabildo: 7 (SD) y 7.1 (SD)

Cauquenes: 4 (SD) y 4.1 (HD)

Constitución: 5 (SD) y 5.1 (HD)

Concepción y Talcahuano: 7 (SD) y 7.1 (HD)

Temuco y Padre Las Casas: 11 (SD) y 11.1 (HD)

Angol: 2 (SD) y 2.1 (HD)

Valdivia: 10 (SD) y 10.1 (HD)

Punta Arenas: 7 (SD) y 7.1 (HD)

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) - 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) - 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) - 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

TNT

DirecTV: 502 (SD) - 1502 (HD)

Movistar: 595 (SD) - 870 (HD)

TuVes HD: 243 (SD) - 131

Entel: 109 (HD)

Claro: 92 (SD) - 592 (HD)

Mundo: 66 (SD) - 566 (HD)

VTR: 56 (Santiago) - 781 (HD)

GTD / Telefónica del Sur: 251 (SD) - 890 (HD)

Además, la premiación en su idioma original la podrás seguir en vivo y en directo en TNT Series, en los siguientes canales de acuerdo a tu cableoperador:

TNT Series

DirecTV: 213 (SD) /1213 (HD)

Movistar: 596 (SD) / 869 (HD)

Claro: 133 (SD) - 633 (HD)

TuVes HD: 224 - 118

Entel: 90 (HD)

VTR: 40 (SD) (Santiago) - 768 (HD)

Mundo: 569 (HD)

GTD / Telefónica del Sur: 167

Online: ¿Dónde ver en vivo y en directo por streaming la ceremonia de los premios Oscar 2020?

SI buscas un link de streaming para ver en vivo y en directo la ceremonia de entrega de los premios Oscar 2020, tienes disponible la señal online de Chilevisión.