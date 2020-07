Henry Cavill ensambla su PC gamer al ritmo de Barry White y hace explotar las redes sociales

¡Superman acaba de desatar a las masas! El actor Henry Cavill acaba de desatar todas las pasiones en redes sociales después de que compartió un video en el que se muestra ensamblando un computador al ritmo del siempre sexy Barry White.

El actor de "The Witcher" publicó por medio de Instagram el clip en que se que lo puede ver montando desde la pieza más pequeña en la placa madre hasta todo el aparataje de la carcasa para la CPU, ventilador incluido.

Mientras de fondo suenan canciones como "You Are The First, My Last, My Everything", "Never, never gonna give you up", "I'm gonna love you just a little more baby" y "What am I gonna do with you".

El hombre incluso se toma con gracia el hecho de que se equivoca en el montaje de algunas piezas, por lo que debe retroceder algunos de los pasos en la tarea que está cumpliendo.

"Este tipo de material no es para todo el mundo... Se recomienda discreción al ver. Probablemente vean cosas que nunca antes han visto", es la advertencia que hizo Cavill al compartir el video.

Las redes sociales no pudieron con tanta sensualidad al mismo tiempo, por lo que compartieron todos sus sentimientos, elogios y sensaciones que les provocaron el video que se extiende por casi cinco minutos y medio.

Estas fueron algunas de las reacciones:

Ojalá ser ese PC para que Henry Cavill me monte.



Se tenía que decir y se dijo. pic.twitter.com/ZVfXV08hlJ — Srta. Quinzel (@TodoArrow) July 16, 2020

Henry Cavill ensamblando PC's en su puesto de la plaza de la tecnología. pic.twitter.com/zbxxIF3nbw — Seiji (@SeijiD) July 16, 2020

5 minutos de Henry Cavill armando su nueva pc gamer y cumpliendo todas nuestras fantasías:pic.twitter.com/wHbkMzVyxx — Maravillosa Jugada (@mjugadapod) July 16, 2020

Henry Cavill y Chris Evans.



No los compares. Disfrútalos. pic.twitter.com/Z1GtGRQ8cQ — Cat Lover�� (@CatLove71283789) July 16, 2020

Hoy Henry Cavill nos enseña cómo está montando su propio pc gamer. Hemos decidido que merecía la pena compartir algunas capturas por... eh... valor... educativo... sobre... informática. Sí, eso! ⚔���� pic.twitter.com/U4ptpliTpu — El Continente (@ElContinent) July 16, 2020

Henry Cavill armando su PC gamer es mejor que una porno �������� pic.twitter.com/7EETFyEPK4 — Guillermo, Excellion Krieg (@DrKuroGamer) July 16, 2020

Chris Evans y Henry Cavill son tendencia al mismo tiempo pic.twitter.com/PSrNudNG7M — Joaquín pero no Phoenix (@pizza4ever5) July 16, 2020

Hay demasiado porno en este vídeo: la música, la PC, el que lo arma. TODO.



En fin, Henry Cavill armando una PC gamer.pic.twitter.com/I7h9eoFNNo — Jota. (@EsJotace) July 16, 2020

#HenryCavill rompió las redes tras compartir este video ensamblando su PC Gamer �� Recordemos que el actor es un gran fanático de los videojuegos y en múltiples ocasiones ha dicho que PC es su sistema favorito para disfrutarlos pic.twitter.com/WyTI81tNmv — Gaby Meza - EnCasa �� (@GabyMeza8) July 16, 2020

Mira que me maten...yo no había visto estas fotos....Chris Evans y Henry Cavill en la misma foto��...esto es demasiado para mí������ pic.twitter.com/Cb3ULlN1Ow — Mike ���������� (@mike__shady) July 16, 2020

No estaba preparada emocionalmente para ver este video de Henry Cavill.

No les voy a decir qué pensé, pero lo pensé. �� pic.twitter.com/3Jar8Hr4rW — Dua Licha (@LeMargherita) July 16, 2020

Entré por curiosidad a ver por qué era tendencia Henry Cavill y... pic.twitter.com/a2EgxZtiYS — Flereous (@flersio) July 16, 2020

Henry Cavill armando una computadora es el mejor video porno que he visto en toda mi vida. pic.twitter.com/J5Q70RgsXj — Mike Vi.�� (@agnestesiaNO) July 16, 2020

- ¿Eres Henry Cavill?

- No.

- ¿Y esta torre de ordenador? pic.twitter.com/E3V4YU2wRG — Pepe Trashorras (@PepeTrashorrasM) July 16, 2020

la computadora de henry cavill leyendo los tweets de 40K perras que darían su alma x ser ella pic.twitter.com/bA4gexXTov — red flame (@cxsarmagaa) July 16, 2020

Yo viendo como Henry Cavill manosea toda su PC para armarla: pic.twitter.com/ejV2hENFP5 — Pedro Camacho �� (@PedroCamachoGu5) July 16, 2020

Henry Cavill es técnico? alguien sabe su número? porque se me rompió la computadora pic.twitter.com/KSo9jJZgU0 — •ʙᴇʟᴇɴ• (@BeluNarvay7) July 16, 2020

Yo viendo el video de Henry Cavill armando su PC pic.twitter.com/UdB7z689pc — alanyoncé��‍♂️ (@champagnealannn) July 16, 2020

HENRY CAVILL UD ME PUEDE EN UN NIVEL CÓSMICO... pic.twitter.com/Gu5RnSeqL7 — Mica �� (@micaz31) July 16, 2020

Ey, y ya que estamos, tweet de apreciación de Henry Cavill. pic.twitter.com/KJDMSVkqTE — Acor �� (@Acor1597) July 16, 2020

Llegas a tu oficina con cara de culo porque se te rompió la PC y ves que el técnico es Henry Cavill pic.twitter.com/dwsICmHsdg — #BloKeoBoludxs (@BloKeoBoludos) July 16, 2020

Henry Cavill arreglando una computadora ��❤ pic.twitter.com/L9mvQxge1g — #ReleaseTheAyerCut ���� (@maarulina_) July 16, 2020

Madre mía Henry Cavill, tú tendrás el ordenador pero yo tengo el disco duro. pic.twitter.com/5na8nosvJK — Alejandro (@shudaflare) July 16, 2020

Que hermoso es despertar y que te aparezca un vídeo de Henry Cavill armando una computadora. Perdón yisus por los pensamientos impuros. �� pic.twitter.com/GFteAeE4bJ — Lore (@duquesafalcone) July 16, 2020

����‍♂️dándole a mi celular después de ver a #HenryCavill haciendo lo que sea ��pic.twitter.com/vdxDIOuZAJ — Marco Santos (@ms_rood) July 16, 2020

Todos después de ver a #HenryCavill ensamblando su PC gamer pic.twitter.com/T2OvznEWov — karina luna (@karina_luna) July 16, 2020