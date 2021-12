Head of Class | Nueva serie de HBO Max es cancelada luego de una temporada

Una mala noticia recibieron los fans de la serie de HBO Max "Head of the Class, luego de que el servicio de streaming decidiera no renovar la serie para una segunda temporada. La noticia llega a tan solo semanas desde el final de la primera temporada que cuenta con 10 capítulos.

"No avanzaremos con una segunda temporada de Head of the Class", dijo un portavoz de HBO Max en un comunicado a Deadline. "Estamos agradecidos de trabajar con Bill, Amy y Seth para traer de vuelta una serie tan icónica, y les agradecemos a ellos y al excelente elenco por su arduo trabajo y dedicación".

Basado en la comedia creada por Rich Eustis y Michael Elias que se emitió en ABC entre los años 1986 y 1991, Head Of the Class gira en torno a un grupo de estudiantes de secundaria que superan el rendimiento que enfrentan su mayor desafío: una maestra, Alicia Gomez, interpretada por Isabella Gomez, que quiere que se centren menos en las notas y más en experimentar la vida, señala la sinopsis.

El elenco del reinicio incluye a Jorge Diaz, Jolie Hoang Rappaport, Gavin Lewis, Dior Goodjohn, Brandon Severs, Adrian Matthew Escalona y Katie Beth Hall, con Robin Givens de la serie original como estrella invitada junto a Christa Miller. Givens repitió su papel de Darlene Hayward.

Lawrence, Pocha y Cohen fueron productores ejecutivos con Jeff Ingold para Doozer, Phill Lewis y Bill Callahan. Liza Katzer de Doozer se desempeñó como coproductora ejecutiva. Pocha & Cohen escribió y Lewis dirigió el episodio piloto de la serie de Doozer Productions, en asociación con Warner Bros. Television.