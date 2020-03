HBO lanza primer trailer para miniserie con Mark Ruffalo cumpliendo con dos roles

El canal de cable HBO acaba de lanzar un primer adelanto de lo que será la miniserie protagonizada en partida doble por el reconocido actor Mark Ruffalo, "I Know This Much Is True".

La historia es un complejo drama que sigue las vidas paralelas de unos hermanos gemelos idénticos. Es una historia familiar sobre el sacrificio, la traición y el perdón, con el Siglo XX como telón de fondo.

La producción es una adaptación de la novela best seller de Wally Lamb y también cuenta con Melissa Leo, Rosie O'Donell, Juliette Lewis y Kathryn Hahn. Se estrena el 27 de abril.