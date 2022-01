La nueva serie sobre Gigantes de acero que Disney Plus está desarrollando actualmente

Todo parece indicar que el mundo de los Gigantes de acero podría estar de regreso en poco tiempo de la mano de Disney Plus.

Aunque todavía no hay nada concreto, de acuerdo al medio Variety, el servicio de streaming está trabajando en una nueva serie basada en el mundo que ya fue abordada en la película de 2011 protagonizada por Hugh Jackman, la que por su parte se fundamentaba en el libro Steel de Richard Matheson.

Por ahora, el proyecto se encontraría en las primera fases de desarrollo, no obstante, todavía no contaría con un guionista, por lo que no se sabe que rumbo tomará la trama sobre los robots que pelean como boxeadores.

Lo único que se conoce es que Shawn Levy, quien también estuvo detrás de la cinta titulada como Real Steel, será parte de esta nueva serie, como productor ejecutivo a través de la compañía 21 Laps.

Pese a que no se tienen mayores detalles sobre si esta serie será una continuación del filme o una nueva adaptación del libro, los fanáticos pueden estar tranquilos porque esta se hará realidad tarde o temprano.