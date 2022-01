Ya despedimos el 2021 y le damos la bienvenida 2022. Y que mejor que comenzar el año con entretenidos capítulos de tus series favoritas. La televisión se ha convertido en un elemento importante que acompaña las fiestas de fin de año, ya sea con maratones, capítulos especiales o estrenos relacionados a las fechas, la época navideña siempre es importante para las producciones de entretenimiento.

Es por eso por lo que es costumbres que las series dejen un espacio en sus transmisiones para realizar un episodio especial acorde a las festividades y Friends no es la excepción.

La exitosa serie protagonizada por Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matthew Perry, Matt Leblanc, Lisa Kudrow y David Schwimmer, realizó distintos episodios de año nuevo durante los 10 años de su transmisión con excepción de la primera y última temporada.

¿Cuáles son los episodios de Año Nuevo de Friends y dónde verlos?

Las 10 temporadas completas además les capítulo especial de reunión se encuentran disponible en HBO Max.

Temporada 1, episodio 10 "El del mono"

El primer episodio de Friends de año nuevo se emitió en diciembre de 1994, durante la primera temporada de la serie. Los amigos deciden organizar una fiesta de Año Nuevo, pero prometen no ir con parejas, al final todos rompen la regla. Mientras que Ross, el único que respeta el pacto llegó con Marcel, su nueva mascota.

Temporada 5, episodio 11 "El de las resoluciones"

En el episodio, el grupo piensa en cómo quieren pasar el último año antes del nuevo milenio. Rachel decide dejar de contar copuchas, Chandler debe dejar de burlarse de sus amigos, Phoebe quiere pilotear un avión, Monica se dedica a la fotografía como pasatiempo y Ross quiere emprender nuevas experiencias diarias.

Temporada 6, episodio 10 "El de la rutina"

En "The One with the Routine", el grupo es invitado gracias a Jeanine, la compañera de casa de Joey, a una grabación de Rockin ’Eve de Año Nuevo de Dick Clark. Monica y Ross planean presentar su conocida rutina de baile frente a todos.