En el debut de Viña 2023, María Luisa y Martín sorprendieron con sus looks en la Quinta Vergara.

Hasta hubo beso: Así es el look de María Luisa Godoy y Martín Cárcamo en el Festival de Viña

Comenzó el Festival de Viña 2023. Con una especial obertura que tuvo un mix de las canciones de los artistas más populares de la actual edición y un cuerpo de baile bastante motivado, inició el evento y con ello el ingreso de los animadores.

Martín Cárcamo y María Luisa Godoy ingresaron a la Quinta Vergara y de inmediato se dieron el tradicional beso entre los conductores y que ha sido algo repetitivo en los últimos años; aunque en esta oportunidad no se sintió tanto la petición de la gente.

Además del apasionado "piquito", se vieron los primeros looks de ambos en esta noche debut de Viña 2023. Mientras Godoy mostró un vestido rojo bastante fuerte, Cárcamo apareció con un smoking con humita y chaqueta azul.

Revisa a continuación el detalle de los atuendos:

En la previa, María Luisa destacó que algunos de sus vestidos usados en el Festival los donaría a fundaciones y también a Bomberos de Chile para que se subasten:

Este año donaré tres de los vestidos que usaré para el Festival para que puedan rematarse y obtener recursos para dos instituciones que lo necesitan mucho y que merecen todo nuestro apoyo por la tremenda labor que hacen

Sobre los looks que usará, en conferencia detalló que "siento que llevo la propuesta más osada, hay full tendencia, hay bordados, colores, hay un estilo rockero, más moderno. Decidí no irme a la segura, y a través del look también ser un aporte a la propuesta de espectáculo".

¿Quién transmite el Festival de Viña?

Puedes ver en vivo Viña 2023 en Canal 13, TVN y Star+; que son los canales y streaming oficiales del festival este año. Además, puedes seguir a continuación la transmisión gratuita por YouTube: