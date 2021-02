Fernanda Figueroa le contesta a quienes la criticaron por decirle "nana" a su asesora del hogar

La ex participante de "Doble Tentación", Fernanda Figueroa, recibió fuertes críticas tras subir una historia a su red social, en donde se refería a su asesora del hogar como "nana", lo que causo la molestia de algunos usuarios.

La joven escribió en la fotografía donde salían unas cajas de pizza: “Regalo para mi nana, por ordenar mi desorden", frase que desató la polémica entre sus seguidores. Tras esto, la influencer salió a a enfrentar las criticas y señaló a través de sus historias de Instagram que "Quiero aclarar por toda la gente que me está poniendo que 'mi nana' tiene nombre, le digo nana de cariño, o sea, no le digo nana como de forma despectiva, le digo así de cariño y ella no se ofende ni nada por el estilo. Se llama Salo, la quiero demasiado, es como mi segunda mamá y como para que ustedes me estén poniendo que "nana" es algo feo, no es así".

“Creo que ustedes mismos hacen los prejuicios y es por eso que ahora todo el mundo se siente mal con cualquier tipo de comentario o con cualquier cosa. Si ella no se ofende si le digo así y a ella le gusta que le diga así, no entiendo cual es el drama”, concluyó.

“Generación de Cristal”, decía un mensaje en una fotografía posterior que subió.