Fernanda Figueroa anuncia en sus redes sociales sus siete meses de embarazo

La ex participante de Doble Tentación, habló acerca de su embarazo en una entrevista de AR13, la joven tiene siete meses de embarazó y decidió hacerlo público recientemente.

La influencer señaló que al principió pensó que era gastritis debido a los síntomas "vomitaba todo lo que comía y yo pensaba que era gastritis y por no querer ir al doctor por la pandemia me medicaba. Tomé Omeprazol hasta que la regla me empezó a llegar rara. Me tomé dos test y ambos salieron positivos” indicó.

Luego agregó “pude no haberme enterado. No estaba pensando en tener un bebé ahora, pero estoy feliz. Me estaba cuidando, y la verdad es que la regla me llegaba normal, todo bien, hasta que me empecé a sentir mal. Estuve hasta el cuarto mes con esos síntomas y yo me enteré del embarazo en el tercer mes. No se me notaba, no subí mucho de peso porque todo lo que comía lo vomitaba”, comenta.

Sobre su situación sentimental la ex participante del reality de Mega señaló “estoy pololeando, hace un año, felizmente con él. Este pololeo lo decidí tener solo para mí, no publicarlo, no exponerlo porque con mis otras relaciones que expuse no me fue muy bien”, indica.

Acerca de como su pareja recibió la noticia y como le contó, cuenta que “la verdad es que está chocho. Aparte es mucho más grande que yo, tiene 37 y obvio está muy feliz. Al principio me costó mucho decirle. De hecho fui demasiado cruel y le dije por Whatsapp, porque justo el día que yo me enteré, él había venido a almorzar a mi casa, aún no vivíamos juntos, y a mí no me dio para decírselo, porque me puse muy nerviosa".

Luego señaló que "encontré que lo más fácil y lo más rápido era escribirle un Whatsapp. Y cuando le dije primero me retó, me dijo que esas noticias no se decían así, y después me dijo “que bacán, felices los tres”, estaba muy feliz. Me dijo que siempre iba a estar para mí y mil cosas cursis. Yo estaba nerviosa porque pensaba “¿qué va a pasar?, ¿lo va a querer tener?”, estaba asustada”. comentó.

Sobre como su familia y específicamente su padre, el ex futbolista Marco Antonia "Fantasma" Figueroa tomaron la noticia contó que "“Aquí se pone un poco más denso. Obviamente al comienzo no lo tomaron muy bien. No porque no me quisieran apoyar, porque mi familia me apoya en todo, ha estado conmigo en los momentos más difíciles, pero ellos son muy a la antigua".

Detalló que ·"el mexicano es muy a la antigua, es muy machista, es muy de que un bebé tiene que venir cuando ya tienes creada una familia, que no puede estar fuera del matrimonio. Nos criaron así. Obviamente no reaccionaron de la mejor forma. A mi papá le cuesta un poco más asimilarlo porque es muy celoso, siempre lo ha sido. Es como que le quitaron a su princesa”. concluyó.