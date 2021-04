Fernanda Figueroa anuncia que se convirtió en madre y revela en nombre de su hija

Fernanda Figueroa anunció a través de sus redes sociales que se convirtió en madre por primera vez, la joven compartió en Instagram una imagen junto a su bebé recién nacida, donde además reveló el nombre.

"Baby Leah, 17 de abril 2021 mejor día de mi vida, no puedo estar más feliz !!! Gracias a todos los que se dieron el tiempo de escribirme y mandar sus buenas vibras los amamos".

Hace algunos meses, la ex participante de Doble Tentación, habló acerca de su embarazo en una entrevista de AR13, la joven que en esos momentos tenia siete meses de embarazó habló acerca del proceso de convertirse en madre.

La influencer señaló que al principió pensó que era gastritis debido a los síntomas. "Vomitaba todo lo que comía y yo pensaba que era gastritis y por no querer ir al doctor por la pandemia me medicaba. Tomé Omeprazol hasta que la regla me empezó a llegar rara. Me tomé dos test y ambos salieron positivos”, indicó.

Luego agregó: “Pude no haberme enterado. No estaba pensando en tener un bebé ahora, pero estoy feliz. Me estaba cuidando, y la verdad es que la regla me llegaba normal, todo bien, hasta que me empecé a sentir mal. Estuve hasta el cuarto mes con esos síntomas y yo me enteré del embarazo en el tercer mes. No se me notaba, no subí mucho de peso porque todo lo que comía lo vomitaba”, comentó en aquella instancia.



Fer Figueroa en Instagram

