Muere David Lander el recordado Squiggy de Laverne y Shirley

David Lander, mejor conocido por la audiencia televisiva por interpretar a Squiggy de Laverne & Shirley, murió el viernes en Los Ángeles por complicaciones debido a la esclerosis múltiple.

El actor fue diagnosticado con la enfermedad en 1984, pero no la reveló públicamente hasta 1999. Después de hacerlo público, realizó una extensa gira alrededor de Estados Unidos en nombre de la Sociedad Nacional de EM para promover el tratamiento de la enfermedad.

Antes de interpretar al popular Andrew "Squiggy" Squiggman de Laverne & Shirley por ocho temporadas, Lander fue invitado a series de televisión como Barney Miller, Rhoda y Love, American Style. y tambien tuvo participaciones especiales en programas como The Love Boat, On the Air, Twin Peaks, la serie animada Oswald (con el coprotagonista de Laverne y Shirley, Michael McKean), The Bold and The Beautiful y Pacific Blue.

En 1965 Lander conoció a Michael McKean, quien se convertiría en un compañero actoral durante mucho tiempo y su coprotagonista en Laverne & Shirley. Fue en la universidad mientras estudiaban donde crearon por primera vez a Lenny y Squiggy, los personajes que interpretarían en la comedia de situación y que los lanzaría al estrellato.

Luego de Laverne y Sherley el actor continuó apareciendo en la gran pantalla