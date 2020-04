Estudio libera las tres películas del Rebuild of Evangelion en YouTube

Los fanáticos de Evangelion han tenido una larga espera para ver el final de su nueva versión. La cuarta película de la saga debía estrenarse en junio de este año, pero ante la crisis sanitaria producto del coronavirus, su estreno ha debido postergarse.

Pero desde el Studio Khara, que está detrás de la nueva adaptación, decidieron regalonear a sus seguidores mientras termina la espera. Es por ello que decidieron publicar los tres filmes anteriores de manera gratuita en YouTube.

Las películas Evangelion: 1.0 You Are [Not] Alone, Evangelion: 2.0 You Can [Not] Advance y Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo estarán disponibles en la plataforma hasta el próximo 30 de abril.

"Rebuild of Evangelion" estará disponible gratis en YouTube

Desde su publicación hasta ahora, entre las tres películas suman más de 6 millones de visitas. Eso sí, todas esas se encuentran en japones sin subtítulos hasta ahora.

Te dejamos los links para que puedas disfrutar del "Rebuild of Evangelion":

Evangelion: 1.0 You Are [Not] Alone

Evangelion: 2.0 You Can [Not] Advance

Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo