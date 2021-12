A las 00:00 horas de este viernes 31 de diciembre, el 2021 llegará a su fin, sin embargo tanto las plataformas de streaming como los cines lo harán a lo grande con varios estrenos durante estos últimos días.

Recordemos que Spider-Man: No Way Home, una de las películas más esperadas del año se estrenó el pasado 17 de diciembre, no obstante, la producción de Marvel Studios protagonizada por Tom Holland todavía se encuentra disponible en los diferentes cines del país.

Para conocer cuáles son los estrenos contemplados para esta última semana del año, sigue leyendo.

¿Cuáles son las películas disponibles en los cines en la última semana del 2021?

The Matrix Resurrections

La producción que trae de regreso a Neo, interpretado por Keanu Reeves, y sus arriesgadas aventuras en la red paralela, que conoció después de haber tomado las pastillas rojas que le ofreció Morpheus, representado por Laurence Fishburne.

La Casa de Gucci

Este filme es protagonizado por Lady Gaga y Adam Driver, quienes dan vida a Patrizia Reggiani y Maurizio Gucci, y relata el asesinato del icónico diseñador detrás de Gucci y la implicancia de su esposa, asesina intelectual del crimen.

Encanto

Esta producción cuenta la historia de los Madrigal, una familia que vive escondida en las montañas del país sudamericano, en una casa mágica ubicada en un pueblo llamado Encanto, donde la magia ha bendecido a cada niño de la familia con un don único.

Spider-Man: No Way Home

En esta nueva película de El Hombre Araña, el trepamuros deberá enfrentar a Doctor Octopus, Electro, Duende Verde, Sandman y Lagarto, todos los villanos a los que se enfrentaron dos conocidos Spidey, Tobey Maguire y Andrew Garfield, debido a que un hechizo mal ejecutado por Doctor Strange rompió el Multiverso.

CLIFFORD EL GRAN PERRO ROJO

Cuando la estudiante Emily Elizabeth se encuentra con un mágico rescatador de animales que le regala un perrito rojo, ella nunca anticipa despertar para encontrar un sabueso gigante de tres metros en su pequeño apartamento de la ciudad de Nueva York.Basado en el querido personaje del libro Scholastic creado por el autor Norman Bridwell, Clifford el gran pero rojo le enseñará al mundo cómo amar a lo grande!

Estrenos

Sign 2: ¡Ven y canta de nuevo!

Esta nueva entrega, secuela de la producción de 2016, mostrará como el koala Buster Moon y su elenco de artistas se preparan para dar el salto al estrellato con su actuación más extravagante hasta la fecha en Redshore City.

Por el momento no se encuentran entradas a la venta por lo que se espera que el miércoles 29 se habilite la opción.