La actriz Erin Moriarty, conocida por interpretar a Starlight en The Boys, acusó cómo ha proliferado el acoso y el bullying misógino en su contra de parte de los seguidores de la popular serie.

Todo partió con la publicación de un artículo titulado "#IStandWithStarlight?: The betrayal of Erin Moriarty by The Boys 'fans'", de un usuario que se identifica como @butcherscanary y en el que reflexiona en torno a cómo los tratos machistas y constantes abusos que recibe la superheroína en la producción de Prime Video han traspasado la realidad y ahora afectan de la misma manera a la actriz que la interpreta.

"Resulta que puedes dedicar una temporada completa de un programa de televisión a explorar cómo la toxicidad de la masculinidad aplasta y controla a las mujeres, y aparentemente la mayoría de la audiencia seguirá sin emplear las lecciones aprendidas o, peor aún, no reconocerá en lo absoluto el mensaje", parte indicando la publicación.

Más adelante, agrega que "este acoso se empeora debido al contexto de su personaje en la serie, una mujer silenciada y sexualizada, tratada como una celebridad que le sirve al resto y no como un ser humano con sus propios pensamientos y sentimientos. Pero Annie es ficción, Erin no lo es".

"El tormento no acaba para ella cuando empiezan los créditos, porque no se pueden apagar. No hay fin ni escapatoria. Es por eso que intencionalmente puse fanáticos en el título de esta pieza entre comillas, ya que mantengo el sentimiento de que estas personas realmente no lo son", puntualiza.

Erin Moriarty | ¿Por qué la actriz de The Boys acusa tratos misóginos de los fans?

La actriz compartió un pantallazo de este artículo y lo compartió en su cuenta oficial de Instagram, confirmando la tesis postulada y acusando que ha sido blanco de acoso misógino por parte de los seguidores de The Boys.

Junto a la captura, la actriz indicó que "realmente me siento silenciada. Me siento deshumanizada. Me siento paralizada".

"He puesto sangre, sudor y lágrimas en este papel (una y otra y otra vez), he crecido en los zapatos de este personaje (*énfasis crecer: cambiamos y evolucionamos mental y físicamente)".

"Entonces, con eso digo: a) gracias a @butcherscanary b) esto me rompe el corazón: he abierto una vena para este papel y este tipo de troleo es exactamente contra lo que este papel (Annie) habla y c ) todos están pasando por sus propias batallas; no agreguemos más a eso", continuó la actriz.

Antes de cerrar, Moriarty planteó que "esto solo ha fortalecido mi músculo de la empatía y a cualquiera que se acerque a mí: te veo, no te odio, solo empatizo y perdono".