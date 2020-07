Ennio Morricone: Fallece el emblemático compositor italiano a los 91 años

Ennio Morricone, icónico compositor italiano detrás declásicas bandas sonoras del cine, falleció este lunes en una clínica de Roma a los 91 años, tras sufrir complicaciones que deterioraron su salud.

Nacido en la misma ciudad de Italia, el músico dejó de existir mientras permanecía internado en el recinto asistencial conocido como Campus Biomedico de la capital, debido a una fractura de fémur que le produjo una reciente caída.

Marco Morricone, uno de sus hijos, comentó a la agencia EFE que el funeral será "estrictamente privado". En tanto que, por medio de un comunicado, la familia resaltó que respetará "el sentimiento de humildad que siempre ha inspirado los actos de su existencia".

Ennio Morricone en su hogar.

El compositor se pudo despedir de su esposa, Maria, ya que "ha conservado hasta el último momento una plena lucidez y gran dignidad".

Morricone puso su rúbrica a bandas sonoras inolvidables, como fue el caso del trabajo que hizo junto al padre del spaghetti western, Sergio Leone, en la llamada "Trilogía del Dólar" protagonizada por Clint Eastwood: "Per un pugno di dollari" (1964), "Per qualche dollaro in più" (1965) e "Il buono, il brutto, il cattivo" (1966).

Se suman a tales créditos: "Nuovo Cinema Paradiso" (1988) de Giuseppe Tornatore; "The mission" (1986); o "Novecento" (1976), de Bernardo Bertolucci.

En 2006, Morricone fue el recipiente de un Oscar honorífico. Aunque más tarde, en 2016, se quedó con el galardón gracias a su trabajo en la alabada película de Quentin Tarantino "The Hateful Eight", mismo crédito que la rindió también Globo de Oro o el Bafta de la Academia Británica.

Ennio Morricone fue recientemente fue reconocido con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2020 junto a otro de los grandes compositores, el estadounidense John Williams.

Ennio Morricone tras recibir el Oscar en 2016.