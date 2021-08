Matthew Mindler, una estrella infantil que se dio a conocer por su papel en "Our idiot Brother", fue encontrado muerto durante el pasado sábado. Tenía tan solo 19 años.

La noticia de su muerte llega días después de que se denunciara su desaparición en Pensilvania. El presidente de la Universidad de Millersville, Daniel A. Wubah, confirmó la muerte de Mindler en un comunicado emitido el sábado.

"Es con un corazón afligido que les comunico la muerte de Matthew Mindler, de 19 años, de Hellertown, Pensilvania, un estudiante de primer año en la Universidad de Millersville. Nuestros pensamientos de consuelo y paz están con sus amigos y familiares durante este momento difícil ", dijo Wubah. "Se había realizado una búsqueda de Matthew desde el jueves, después de que se reportara su desaparición".

"La policía de la Universidad de Millersville y las agencias policiales del área lo habían estado buscando desde ese momento. Matthew fue encontrado fallecido esta mañana, sábado 28 de agosto en Manor Township, cerca del campus", agrega el comunicado. "Matthew fue trasladado al Centro Forense del Condado de Lancaster por el forense para una mayor investigación".

No se ha compartido ninguna causa de muerte en este momento.

Un comunicado de prensa de la escuela declaró que Mindler había estado desaparecido desde el martes por la noche y fue reportado como desaparecido a la Policía de la Universidad "después de que no regresó a su habitación ni devolvió las llamadas telefónicas de su familia".

El estudiante universitario fue visto por última vez caminando desde su residencia universitaria alrededor de las 8:11 p.m. hora local el martes por la noche.

El primer crédito de actuación de Mindler fue en un episodio de 2009 de "As the World Turns". También tuvo un papel en "Bereavement", apareció en "Last Week Tonight with John Oliver", "Chad: An American Boy" y el cortometraje "Frequency". Interpretó al hijo de Emily Mortimer y Steve Coogan en la comedia dramática del 2011 "Our Idiot Brother". Su último crédito como actor fue en 2016.