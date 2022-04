El pasado 30 de marzo llegó Moon Knight a la plataforma de streaming Disney Plus, siendo bien recibida por la crítica y el público en general. La actuación de Isaac, además, ha sido crucial para entender la dimensión partida de las personalidades el personaje.

Su trama se basa en el Caballero Luna de los cómics de Marvel que aparecieron desde 1975 y tiene como protagonista a Steven Grant, un millonario que tiene un gran secreto: comparte su organismo con un mercenario llamado Marc Spector.

De esta forma el trastorno de identidad disociativo que sufre el protagonista es una de las claves de la creación de Doug Moench y Don Perlin.

Nuestro personaje principal contiene los siguientes poderes y habilidades:

• Piloto experto

• Detective experto

• Experto en interrogatorios

• Experto francotirador

• Maestro de armas

• Maestro de artes marciales

• Multilingüe

• Resistencia al dolor

• Resistencia telepática

• La fuerza, resistencia y reflejos del Moon Knight se incrementan dependiendo de las fases de la luna.



Sus enemigos son Espectro Negro, Barbazul, Bora, Raoul Bushman,El Comité, El Hombre de la Medianoche, Morfeo, Perfil, Caballero Sombra, Vidrio de Escarlata, Hombre-lobo.

Luego de su debut la trama ha generado que los seguidores del MCU se pregunten qué están haciendo los Avengers mientras se desarrollan los sucesos de la serie.

¿En qué periodo de la UCM está basado Moon Knight?

Moon Knight sucede después de lo visto en Avengers: Endgame y Hawkeye , de acuerdo a lo informado por la plataforma de streaming.

De esta manera, se puede especular que Clint Barton (Jeremy Renner) se encuentra con su familia o entrenando a Kate Bishop (Hailee Steinfeld). Mientras que el Doctor Strange debería estar ayudando al Peter Parker de Tom Holland con lo sucedido en Spider-Man: No Way Home.

Por otro lado Hulk (Mark Ruffalo) estaría en su laboratorio junto a su prima Jennifer Ann Walters (Tatiana Maslany) y Wanda Vision (Elizabeth Olsen), en su exilio o acercándose a lo que pasará en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”. De igual manera, Thor (Chris Hemsworth) y la Capitana Marvel (Brie Larson) sigan fuera de la Tierra.

Así que fanáticos de Marvel no se sorprendan si aparece alguno de estos personajes en la nueva serie.

Los neuvos capítulos de la serie se estrenarán en la plaforma de streaming. Ingresa AQUÍ para suscribirte a Disney Plus.