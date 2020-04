El temor de Zalo Reyes por el coronavirus: "Estoy asustado, no quiero morir"

El avance del coronavirus ha hecho que varias figuras de la música nacional se tengan que refugiar en sus casas para evitar enfermarse. Sobretodo para los que entran en el grupo de riesgo, ya sea por edad o por enfermedades de base.

Ese es el caso de Zalo Reyes, quien por estos días sufre con el aislamiento para no contraer el Covid-19. El cantante de 67 años ha arrastrado durante años una diabetes que le ha costado, entre otras cosas, tener que amputarse dedos de sus pies.

En conversación con el diario La Cuarta, el gorrión de Conchalí explicó que "estoy asustado, no quiero morir, por mi diabetes y porque tengo una edad seria. Cuesta creer que uno es invencible, eso es imposible. No queda más que cuidarme".

Zalo justifica su miedo a contagiarse de Covid-19 por los problemas que ha arrastrado en su vida. "Mi salud no es muy evolucionante, me amputaron dedos de los pies, pero yo no tengo más enfermedades. Solo tengo que seguir los tratamientos de mi diabetes".

Además, el cantante comentó que la emergencia lo obligó incluso a parar con sus conciertos. "Me suspendieron presentaciones en Copiapó, San Pedro, Coyhaique y bueno en varias partes. Pero es mejor cuidarse y cuidar la platita para que alcance, porque no hay trabajo".

Finalmente, Reyes acusó sentirse desprotegido como artistas. "La radio, la televisión y la prensa no se portan muy bien con nosotros, hacen daño. Aunque a veces pienso que sin ellos estoy mucho mejor".

Zalo Reyes en el estudio de grabación con el que trata de mantenerse activo en la música