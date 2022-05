Netflix tiene una buena cantidad de películas y series que han logrado gran popularidad entre los usuarios del streaming, sin embargo, hay uno de ellos que supera todo record. Se trata de El Juego del Calamar, serie de origen coreano que se convirtió en la más vista de la plataforma hasta la fecha.

Tal fue el éxito, que la N roja le encargó a su creador, Hwang Dong-hyuk, una nueva serie original. De acuerdo a Deadline, Hwang admitió que está trabajando en una nueva serie para el streaming que no está conectada con El Juego del Calamar, pero que su éxito lo inspiró para inventar el nuevo programa.

La serie surcoreana sigue la historia de un grupo de jugadores con problemas económicos que deciden participar de una competencia de juegos infantiles, pero lo que no saben es que tiene consecuencias letales.

¿Qué se conoce de la nueva serie del creador de El Juego del Calamar en Netflix?

De acuerdo al creador, la nueva producción será satírica y reflejará el éxito de la noche a la mañana de El Juego del Calamar. La comedia se basará en las propias experiencias de Hwang de ser lanzado al centro de atención de la nada, sin embargo, todavía no tiene suficientes detalles para compartir.

Este es uno de los proyectos en lo que se encuentra trabajando el director surcoreano. También, planea adaptar The Best Show on the Planet a una película y también la segunda temporada de Squid Game, la que se espera llegue a finales de 2023 o en 2024.