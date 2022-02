Una nueva eliminación se tomó el más reciente capítulo del "El Discípulo del Chef", en donde tras la derrota del equipo rojo, los dirigido por el chef español Sergi Arola perdieron a uno de sus compañeros de competencia que debió abandonar la cocina.

Recordemos que esta temporada reúne a famosos que buscan un cupo en la gran final del espacio, pero para ello deben competir en equipos para evitar irse eliminados, el cual será elegido por el mentor del equipo.

Tras la derrota del equipo rojo, el mentor del equipo debió escoger al principió de la competencia quién de sus discípulos quedaría en zona de eliminación. El elegido por Arola fue el actor Felipe Izquierdo, quien recientemente reingreso a la competencia.

El chef italiano Ennio Carota, al ser junto su equipo el vencedor de la primera prueba, debió probar los platos de los equipos restantes y así decidir quién seguiría en competencia, escogiendo al equipo azul y salvando a Marlene Olivari y resultando en la salida de Izquierdo.

El actor se tomó de buena manera su eliminación, señalando en broma a Ennio: "Dos veces... no te transferí?", luego agregó: "Ennio se ha transformado en mi verdugo, yo que le ofrecí ser espía, que lo he ayudado a estar alegre, sobre todo en la primera temporada... no sirvió de nada.

Luego de la eliminación del actor, el equipo rojo quedó reducido a dos participantes. Vanessa Borghi y Carlos Díaz.