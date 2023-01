La nueva entrega de Los Premios del Sindicato de Actores 2023 está muy cerca de comenzar, con una larga lista de reconocidos actores y producciones nominadas, el evento es uno de los más esperados por los amantes del cine y la televisión.

¿A qué hora y dónde ver los Screen Actors Guild Awards?

El evento se transmitirá en streaming a través de la plataforma de HBO Max. Mientras que en televisión, TNT nuevamente estará encargado de la emisión de la ceremonia.

Conoce el horario por país a continuación

México: 18:00 pm

Costa Rica 18:00 pm

Nicaragua: 18:00 pm

Honduras: 18:00 pm

El Salvado: 18:00 pm

Guatemala: 18:00 pm

Perú: 19:00 pm

Panamá: 19:00 pm

Colombia: 19:00 pm

Ecuador: 19:00 pm

Venezuela: 20:00 pm

Bolivia: 20:00 pm

Chile: 21:00 pm

Argentina: 21:00 pm

Paraguay: 21:00 pm

¿Quiénes son los nominados?

Entre las películas con más nominaciones se encuentran "The Banshees of Inisherin", la comedia negra de Martin McDonagh, ya triunfó en los Globos de Oro al llevarse el premio como mejor película, musical o comedia. Para los SAG, los protagonistas Colin Farrell, Brendan Gleeson, Barry Keoghan y Kerry Condon, fueron destacados por sus actuaciones.

Por otra parte, Everything Everywhere All at Once y sus actrices Jamie Lee Curtis y Stephanie Hsu, también fueron destacadas en la nueva edición.

Por el lado de la televisión, la última temporada de Netflix de "Ozark" lidera con cuatro nominaciones, incluido el conjunto dramático, así como nominaciones para Jason Bateman, Laura Linney y Julia Garner, quien además obtuvo otra nominación por su trabajo en la serie limitada "Inventing Anna".

Better Call Saul, serie que finalizó el pasado 2022, también recibió nominados como Mejor Elenco en Serie de Drama y Bob Odenkirk, el protagonista de la ficción de AMC, también recibió una distinción en la categoría Mejor Actor.

Revisa la lista completa de nominados AQUÍ.