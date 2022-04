Doctor Strange in the Multiverse of Madness es una de las películas más esperadas de 2022, y pese a que su estreno está contemplado para el mes de mayo, Marvel anunció que la preventa de entradas comenzará muy pronto.

La nueva producción protagonizada por Benedict Cumberbatch, seguirá a Doctor Strange, quien junto a algunos aliados, atravesará alucinantes y peligrosas realidades del Multiverso para enfrentarse a un nuevo y misterioso enemigo: Evil Strange.

En esta ocasión no estará solo, ya que también hará su aparición Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) también conocida como Bruja Escarlata, quienes tendrán inesperadas aventuras dentro del Multiverso que ya conocimos en Spider-Man: No Way Home.

Eso no es todo, porque en el camino se encontrarán con nuevos personajes que aún no se han conocido en el Universo Cinematográfico de Marvel, pero que algunos fans ya conocen debido a los comics.

¿Qué día comienza la preventa de Doctor Strange 2?

Según lo que informó Marvel hace algunos días, la preventa de entradas para Doctor Strange 2 comenzará este miércoles 6 de abril desde el medio día tanto en Chile como en Latinoamérica.

Para comprar entradas a Doctor Strange 2 en CineHoyts, ingresa al siguiente LINK.

Para comprar entradas a Doctor Strange 2 en Cinemark, ingresa al siguiente LINK.

Para comprar entradas a Doctor Strange 2 en Cineplanet, ingresa al siguiente LINK.