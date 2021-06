Disney+ | Estos son los estrenos de la plataforma de streaming para JUNIO 2021

Disney+ tiene grandes apuestas para junio, tanto en materia de series como de películas, para presentarle a sus suscriptores, entre ellas la nueva serie de Marvel y la última película de Pixar.

El primero de los títulos destacados es sin duda la tercera serie Marvel, Loki, producción que debutará el próximo 9 de junio, tras adelantar su debut.

La ficción se encaminará a mostrar que el Dios del Engaño (Tom Hiddleston) ha sido detenido por la Time Variency Authority (TVA), después robarse el Teseracto y escaparse en medio de la vuelta al pasado que se vio en Avengers.

El hermanastro de Thor primero será responsabilizado por todas las cosas que ha dicho, para después seguir las directrices del agente de alto rango de la TVA Mobius M. Mobius (Owen Wilson), con el fin de corregir el descalabro espacio temporal que provocó con su escape.

En tanto, el 18 de junio será el turno de estreno de la nueva entrega de Pixar Luca, siguiendo las pautas del debut de Soul.

La apuesta aborda la transición a la adultez de unos niños que tendrán una inolvidable aventura veraniega en el mar. Eso, sobre todo cuando lleguen a aceptar su verdadera naturaleza como criaturas marinas.

Otro de los estrenos es La misteriosa sociedad Benedict, una serie original que contará con 8 episodios y que se estrena el 25 de junio.

Basada en la novela best seller de Trenton Lee Stewart, la serie sigue la historia de cuatro huérfanos superdotados que son reclutados por el excéntrico señor Benedict (Tony Hale) para salvar al mundo.

A continuación un listado con los títulos destacados para junio en Disney+:

4 DE JUNIO

NUEVAMENTE NOSOTROS

En una dinámica ciudad, vibrante de ritmo y movimiento, un hombre mayor y su esposa, quien es aún joven de corazón, reavivan la mutua pasión juvenil que hay entre ellos durante una mágica noche. Los años se desvanecen a medida que la alegría del baile los impulsa a través del excitante paisaje urbano de su juventud y resurgen entrañables recuerdos.

● Disney Muppet Babies: Temporada 2

● Holly Hobbie: Temporada 1

● Out of the Box: Temporadas 1 y 2

9 DE JUNIO

LOKI

En LOKI, de Marvel Studios, el volátil villano Loki (Tom Hiddleston) retoma su papel como el Dios de las Mentiras en una nueva serie que transcurre después de los eventos de AVENGERS: ENDGAME. Dirigida por Kate Herron, el guionista principal es Michael Waldron.

11 DE JUNIO

ZENIMATION

Zenimation, la serie que crea una experiencia sonora de conciencia con escenas de películas de todos los tiempos de Walt Disney Animation Studios regresa con una segunda temporada. Disfruta de momentos de más de ocho décadas de películas exitosas, incluyendo escenas de la primera película de Blanca Nieves y los siete enanos hasta momentos nunca antes vistos de Raya y el último dragón. Desconéctate, relájate y renueva tus sentidos con los paisajes sonoros de Zenimation de los estudios de animación de Disney, un homenaje a los artistas de sonido que crearon el legado de las películas de Walt Disney Animation Studios. Creados y editados por David Bess. Con producción ejecutiva de Amy Astley. De los estudios de animación Walt Disney.

● Mano a mano: Temporadas 1 a 3

● Frank y Ollie

18 DE JUNIO

LUCA

Ambientada en un hermoso pueblo costero de la Riviera italiana, la nueva película animada original de Disney y Pixar LUCA es la historia del paso de la niñez a la adultez de un niño que vive un verano inolvidable repleto de gelato, pastas y viajes interminables en scooter. Luca comparte estas aventuras con su nuevo mejor amigo Alberto, pero toda la diversión se ve amenazada por un secreto muy bien escondido: ambos son monstruos marinos de un mundo que se encuentra justo por debajo de la superficie del agua. LUCA presenta las voces originales en inglés de Jacob Tremblay como Luca Paguro; Jack Dylan Grazer como Alberto Scorfano; Emma Berman como Giulia Marcovaldo; Saverio Raimondo como Ercole Visconti; Maya Rudolph como Daniela, la mamá de Luca; Marco Barricelli como Massimo, el papá de Giulia; Jim Gaffigan como Lorenzo, el papá de Luca; Sandy Martin como la abuela de Luca y Giacomo Gianniotti como el pescador local. LUCA, la película número 24 de Pixar Animation Studios, está dirigida por el nominado a los premios Oscar® Enrico Casarosa (LA LUNA), producida por Andrea Warren (LAVA, CARS 3) y cuenta con música del galardonado compositor Dan Romer (Una niña maravillosa, Maniac).

SECRETOS EN SULPHUR SPRINGS

Griffin y su familia se mudan al viejo hotel Tremont en la ciudad de Sulphur Springs. Toda la ciudad cree que el hotel está embrujado por el fantasma de una niña llamada Savannah.

● Aventuras de un niño genio

● Violetta: Momentos favoritos: Temporadas 1 a 3

● Solo contra el mundo: Hazen Audel: Temporada 4

25 DE JUNIO

LA MISTERIOSA SOCIEDAD BENEDICT

Después de ganar una competencia por una beca, cuatro huérfanos superdotados son reclutados por el peculiar señor Benedict para una peligrosa misión para salvar al mundo de una crisis conocida como La Emergencia. Reynie, Sticky, Kate y Constance deben infiltrarse en el misterioso Instituto IAVE para descubrir la verdad detrás de la crisis que acontece al mundo. Cuando el director Doctor Curtain demuestra estar detrás de esta situación de pánico mundial, los niños de la Misteriosa Sociedad Benedict deben idear un plan para derrotarlo.

WOLFGANG, UN CHEF LEGENDARIO

Una película documental sobre Wolfgang Puck. Wolfgang perseveró después de una infancia problemática en Austria para perseguir sus sueños y convertirse en el chef más famoso del mundo, inventando en el camino una cocina estadounidense radicalmente nueva y creando el concepto mismo del "chef celebridad". Esta es la inspiradora y emotiva historia real del hombre detrás de la leyenda.

● Soy Luna en Concierto

● Violetta en Concierto

● Phineas y Ferb: Misión Marvel

● T.O.T.S Servicio de entrega de animalitos: Temporada 2

● Brain Games: Temporada 8

● Expertos en tormentas

● Tumbas bajo el Nilo