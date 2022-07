Disney Plus | ¿Qué películas y series se estrenan en julio?

Llegó un nuevo mes y con ello, las diferentes plataformas de streaming actualizaron sus catálogos con nuevas películas y series para intentar seducir a nuevos suscriptores y para seguir cautivando a los que ya tienen.

De esta manera, recientemente Disney Plus ha dado a conocer las producciones que se sumarán a su variadas opciones donde destacan marcas como Marvel, Pixar y Star Wars.

Uno de los estrenos más esperados para este mes son las películas de Spider-Man, a excepción de Spider-Man: No Way Home, cinta que fue todo un éxito de taquilla en 2021 debido a su incorporación del Multiverso que trajo de regreso a dos Spidey conocidos.

¿Cuáles son los estrenos de julio en Disney Plus?

6 de julio

- Star Wars Vintage: La Guerra de los Clones

- Mickey Mouse funhouse (Temporada 1)

- Operación naufragios (Temporada 1)

- Eye wonder

- Gordon Ramsay: sabores extremos (Temporadas 2 y 3)

8 de julio

- Spider-Man

- Spider-Man 2

- The Amazing Spider-Man

- The Amazing Spider-Man 2

- Spider-Man: Homecoming

- El Maravilloso Verano de Mickey Mouse

- Tiburones gigantes

- Ciudades perdidas: la inundación

- Los pingüinos de papá

13 de julio

- Papás por Encargo

- Listos para preescolar (Temporada 3)

- Wonder years (Temporada 1 parte 2)

- Lost treasures of Rome (Temporada 1)

- Molang (Temporada 1)

15 de julio

- Zombies 3

20 de julio

- Todo Igual, o No

- Los vecinos Green (Temporada 3)

- Dr. Oakley, Yukon Vet

- Colossal machines (Temporada 1)

- Talespin (Temporada 1)

- Critter Fixers: country vets (Temporada 1)

22 de julio

- Horton y el mundo de los Quién

- Este es el año

27 de julio

- High School Musical: El Musical: The Series 3

- Light and Magic

- PJ Masks (Temporada 5)

- El reino del león (Temporada 1)

- Negruzco (Temporada 1 a 5)

- Growish (Temporada 1)

29 de julio

- Team Marco

- Pandillas de tiburones

- Far away from Raven’s home

- 700 tiburones

- Ballenas vs. tiburones