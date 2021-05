Denise Rosenthal revela detalles de accidente automovilístico: "Estuvimos al borde de morir"

La conocida cantante nacional Denise Rosenthal estuvo presente en el programa de La Red "Las Gansas" en donde reveló que vivió un violento accidente que casi le cuesta la vida mientras iba camino a grabar el video clip de su canción "Revolution".

En la entrevista al programa la cantante señaló que sufrió un accidente junto a Luis Aliste, conductor del programa.

Señaló que mientras iban en la carretera rumbo al lugar de grabación ocurrió el suceso. “Yo iba a 80 y de pronto me grita, y yo dije ¿qué pasó?, miré y había una micro a medio metro a la altura del capó, y yo no sé cómo el tiempo se me detuvo y me dije que no era mi momento de morir, aceleré, hice una pirueta y la micro me chocó hacia atrás”, contó la cantante de "Santería".

Asimismo la cantante señaló que alcanzaron a activar el airbag. “Girando los dos como trompo, hasta que el auto se detuvo y sentía que se le estaba achicharrando la cara por lo colorada y nerviosa que estaba”.

“Lucho me salvó la vida, en realidad nos salvamos mutuamente. Fue una experiencia muy heavy, fuera de broma estuvimos al borde de fallecer”, reveló la cantante.

Luis Aliste comentó que afortunadamente llegaron los bomberos a rescatarlos, pero a la cantante debieron contarle un poco de pelo debido a que se enredo en el auto.